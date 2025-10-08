Inscription
Run

Blake Crouch

ActuaLitté
Il y a cinq jours, l'épidémie de rage a commencé. Il y a quatre jours, une vague de meurtres insensés a balayé la nation. Il y a trois jours, le président s'est adressé au pays et a imploré la paix, alors même que les violences étaient multipliées par dix. Il y a deux jours, les tueurs ont lancé leur mobilisation générale. Hier, le courant a été coupé. Ce soir, les tueurs énumèrent les noms de leurs prochaines cibles sur les ondes de la Radio d'urgence. Jack Colclough, installé dans sa cuisine, à Albuquerque, vient juste d'entendre son nom. Des gens s'approchent de sa maison pour les tuer, lui, sa femme, sa fi lle et son fils. Il n'a aucune idée de ce qui se passe, ni pourquoi, mais le temps des questions est passé depuis longtemps. Sa seule chance, c'est de fuir.

Par Blake Crouch
Chez Gallmeister

|

Auteur

Blake Crouch

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature étrangère

Run

Blake Crouch

Paru le 08/10/2025

384 pages

Gallmeister

23,90 €

ActuaLitté
9782351783849
