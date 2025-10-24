Inscription
Bungo Stray Dogs Dazai et Chuuya

Shiwasu Hoshikawa, Kafka Asagiri, Harukawa 35

Sept ans avant les événements principaux de Bungou Stray Dogs. Le jeune Osamu Dazai, alors membre de la Mafia Portuaire, est chargé par le chef Mori d'enquêter sur des rumeurs concernant la résurrection de l'ancien chef de la mafia. Au cours de son enquête, il rencontre ChuuyaNakahara, un manipulateur de gravité et leader d'un gang. - Chaque personnage redonne vie à des écrivains célèbres (Agatha Christie, Edgar Allan Poe) qui ont troqué leur plume contre des capacités surnaturelles ! - Un thriller d'action aux nombreuses références historiques ! - Un savant cocktail entre action, surnaturel et humour ! - Un trait époustouflant de beauté et des personnages au charisme fou ! - Avant de devenir les légendes de la Mafia Portuaire, Dazai et Chuuya étaient deux adolescents que tout opposait. Les origines explosives du duo.

Par Shiwasu Hoshikawa, Kafka Asagiri, Harukawa 35
Chez Ototo

|

Auteur

Shiwasu Hoshikawa, Kafka Asagiri, Harukawa 35

Editeur

Ototo

Genre

Seinen/Homme

Bungo Stray Dogs Dazai et Chuuya

Shiwasu Hoshikawa, Kafka Asagiri, Harukawa 35

Paru le 24/10/2025

180 pages

Ototo

8,35 €

9782377176908
