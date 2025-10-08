Inscription
Si les chats pouvaient parler

Piergiorgio Pulixi

La librairie de Marzio Montecristo, Les Chats Noirs, a été choisie comme "librairie flottante" pour participer à un événement exclusif : le célèbre auteur de romans policiers Galeazzo écrira les derniers chapitres de son nouveau roman à bord d'un bateau de croisière qui fera le tour de la Sardaigne. Marzio n'est pas très enthousiaste, mais pour la librairie, c'estune opportunité à ne pas manquer. Il emmène avec lui l'inspecteur Caruso, futur membre du club de lecture des "enquêteurs du mardi", et ses deux mascottes félines, Poirot et Miss Marple. Mais le voyage prend une tournure inattendue lorsqu'un meurtre vient troubler l'idyllique croisière. Personne ne peut quitter le navire et la tension est à son comble. Dans ce deuxième volet des aventures de Marzio Montecristo, le libraire affrontera un meurtrier à l'esprit brillant, convaincu d'avoir commis le crime parfait.

Par Piergiorgio Pulixi
Chez Gallmeister

Auteur

Piergiorgio Pulixi

Editeur

Gallmeister

Genre

Romans policiers

Si les chats pouvaient parler

Piergiorgio Pulixi

Paru le 08/10/2025

528 pages

Gallmeister

23,90 €

Scannez le code barre 9782351783672
9782351783672
© Notice établie par ORB
