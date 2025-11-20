Inscription
#Polar

Le massacre de Broadway

C.S. Poe

ActuaLitté
La brigade des affaires non résolues de la police de New York est surchargée de travail et en sous-effectif, mais elle bénéficie d'une bonne presse grâce à son inspecteur vedette, Everett Larkin. Sa mémoire étonnante et ses capacités de déduction dignes d'Holmes ont déjà permis de capturer un tueur en série. Maintenant, il a identifié un deuxième prédateur et mis fin à son règne de terreur qui durait depuis plus de vingt ans. Des travaux de routine dans une boutique de souvenirs de Broadway conduisent à la découverte d'une femme momifiée dans un mur. Et lorsque Larkin reçoit une mystérieuse cassette VHS la même nuit, il sait qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. S'attendant à ce qu'un artefact de deuil de l'époque victorienne fasse surface dans ce nouveau mystère, Larkin ne tarde pas à demander de l'aide à son petit ami Ira Doyle, de la Forensic Artists Unit. Un réseau de victimes anonymes, d'innombrables suspects et des mensonges sans fin entraînent Larkin et Doyle dans les méandres du passé de Times Square, rouvrant des blessures douloureuses et mettant à l'épreuve la solidité de leur relation. Et pendant ce temps, quelqu'un les observe, attendant son heure jusqu'à ce qu'il ne puisse faire d'Everett Larkin rien d'autre... qu'un souvenir.

Par C.S. Poe
Chez Juno publishing

|

Auteur

C.S. Poe

Editeur

Juno publishing

Genre

Suspense romantique

Le massacre de Broadway

C.S. Poe

Paru le 20/11/2025

326 pages

Juno publishing

21,50 €

ActuaLitté
9791070111987
© Notice établie par ORB
