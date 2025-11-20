Symphonie irlandaise Tome 2

Richard Mabelthorpe et Sean Kilkavran doivent quitter la sécurité d'Inagh Manor pour rentrer à Londres. En effet, le procès d'Oswald Bradenham doit débuter à l'automne 1841. Même s'ils ont obtenu le soutien d'excellents avocats, les deux hommes ne sont pas sereins. Car Richard et Sean aspirent à fuir définitivement la bonne société et à vivre leur idylle loin des regards. Et pour cela, ils savent qu'ils doivent à tout prix remporter la bataille contre le marquis de Glaslyn. Une bataille qui s'annonce rude et éprouvante...