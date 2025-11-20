Inscription
#Roman francophone

Symphonie irlandaise Tome 2

Deborah Hernould

Richard Mabelthorpe et Sean Kilkavran doivent quitter la sécurité d'Inagh Manor pour rentrer à Londres. En effet, le procès d'Oswald Bradenham doit débuter à l'automne 1841. Même s'ils ont obtenu le soutien d'excellents avocats, les deux hommes ne sont pas sereins. Car Richard et Sean aspirent à fuir définitivement la bonne société et à vivre leur idylle loin des regards. Et pour cela, ils savent qu'ils doivent à tout prix remporter la bataille contre le marquis de Glaslyn. Une bataille qui s'annonce rude et éprouvante...

Chez Juno publishing

Auteur

Deborah Hernould

Editeur

Juno publishing

Genre

Romance historique

Paru le 20/11/2025

332 pages

Juno publishing

21,50 €

9791070111895
