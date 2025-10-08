Inscription
#Roman jeunesse

Gaspard et la Maison Dentée

Aldebert, Florent Bégu, Maëlys Cantreau

ActuaLitté
Un petit garçon ordinaire, dans un univers teinté de fantastique ! Depuis que l'ami de Gaspard a déménagé, la bande des 4G raccompagne Gabriel tous les soirs, car sur son chemin se dresse l'effrayante " Maison Dentée ", un manoir abandonné aux allures lugubres... Pour surmonter cette peur, Gaspard propose à ses amis d'aller l'explorer le soir de Halloween. Mais ils sont loin de se douter des aventures paranormales qui les attendent derrière la porte d'entrée !

Par Aldebert, Florent Bégu, Maëlys Cantreau
Chez Glénat

|

Auteur

Aldebert, Florent Bégu, Maëlys Cantreau

Editeur

Glénat

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Gaspard et la Maison Dentée

Aldebert, Florent Bégu

Paru le 08/10/2025

48 pages

Glénat

12,90 €

ActuaLitté
9782344069660
© Notice établie par ORB
