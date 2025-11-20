Un jour, j'ai fait une promesse qui m'a conduite dans un club tristement célèbre... puis à lui. Quel meilleur endroit pour vaincre ma peur de l'intimité qu'un club appelé Voyeur qui vous permet de regarder ? Qui de mieux pour m'aider que le propriétaire lui-même ? Daniel est grand et imposant, avec des yeux aussi froids que la glace, mais qui me font toujours fondre sur place. Il est mature et incarne la définition de tout ce qui est désirable. C'est aussi le premier homme dont je n'ai pas peur, ce qui m'a conduit à courir dans ses bras. Alors que ma peur me collait encore à la peau, il l'a balayée et m'a fait sa propre promesse. "Je t'initierai". Juste initier. Pas de rendez-vous. Pas de baiser. Et certainement pas de tomber amoureux. Mais à chaque leçon, l'amitié que nous formons évolue et se heurte aux limites que nous nous sommes fixées. Les lignes sont franchies. Les règles sont enfreintes. Que se passe-t-il lorsque la passion qui s'enflamme devient bien plus que cela ? Daniel et moi avons commencé à cause d'une promesse, et j'espérais que nous ne finirions pas à cause d'une autre.