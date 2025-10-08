Inscription
Une histoire de l'exploration des volcans

Arnaud Guérin

Une plongée historique et illustrée dans le monde fascinant des volcans, de leurs études et de leur exploration. Sources de fascination, divinités, forces surnaturelles craintes et vénérées, éruptions destructrices et régénératrices, sujets centraux de recherches scientifiques et d'expéditions, les volcans n'ont eu de cesse de marquer l'histoire des hommes. Des premières éruptions remontant aux balbutiements de l'humanité aux derniers évènements volcaniques meurtriers, en passant par les éruptions mythiques de Pompéi, du Krakatoa ou encore du mont Saint Helens, partez au plus près des cratères et de la vie tellurique. Revivez les éruptions historiques de plus puissantes forces de la nature. Ce livre s'attache à décrypter et raconter les volcans et les éruptions qui ont marqué l'histoire et leurs conséquences - de la naissance d'une île à la destruction totale de villes -, à raconter ceux et celles qui leur ont dédié leur vie - scientifiques, comme explorateurs -, et de montrer leurs influences dans la culture mondiale à travers une iconographie riche et d'archives depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui.

Arnaud Guérin
Chez Glénat

Auteur

Arnaud Guérin

Editeur

Glénat

Genre

Volcanisme, volcanologie

Une histoire de l'exploration des volcans

Arnaud Guérin

Paru le 29/10/2025

160 pages

Glénat

26,00 €

9782344061640
