Spring break sur le campus ; Coeur brisé sur le campus

Spring break sur le campus : La vie change rapidement pour certains des meilleurs joueurs de football de Blairwood. Alors qu'il ne reste que deux mois avant la fin de leur troisième année, Hayden, Nixon et leurs amis décident de passer leur Spring Break à Hawaï et de profiter des derniers moments qu'ils ont en tant qu'étudiants. Leur vie pourrait bientôt changer à jamais, mais le lien qu'ils ont tissé à Blairwood durera toute leur vie, tout comme leur amour. Mais lorsque l'un des garçons décide de faire sa demande en mariage pendant les vacances, le groupe se retrouve à organiser un mariage impromptu. Coeur brisé sur le campus : Il est censé n'être que mon flirt d'été, mais il est déterminé à me faire désirer davantage. A trente ans, je pensais avoir ma vie toute tracée. Mais la découverte de mon petit ami avec une autre femme me montre à quel point j'avais tort. Le coeur complètement brisé, je rentre chez moi pour panser mes plaies en privé, mais la chance n'est pas de mon côté, car mon séduisant voisin me trouve en train de pleurer dans le couloir. Grand, ténébreux et charmant, Quinn McLannister est le fantasme de toutes les femmes. Il est aussi de huit ans mon cadet, et nous travaillons ensemble. Je ne devrais même pas y penser. Je le sais bien. Si seulement Quinn n'était pas si tentant pour mon coeur meurtri. Je ne suis pas sûre d'être prête pour quelque chose de sérieux après avoir vu ma confiance brisée par un homme que je pensais aimer, mais Quinn me convainc qu'il est d'accord pour que les choses restent légères. Alors pourquoi ai-je l'impression qu'il joue le tout pour le tout chaque fois que nous sommes ensemble ?