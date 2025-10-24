Inscription
#Essais

GIGN

Emmanuel Samson, Jean-Philippe Samson

ActuaLitté
GIGN. Quatre lettres qui imposent le respect. Depuis sa création en 1974, cette unité antiterroriste s'est imposée comme un modèle mondial, toujours en première ligne face aux menaces les plus extrêmes. Sous l'impulsion du lieutenant Christian Prouteau, le GIGN s'est forgé une identité unique : efficacité, rigueur, respect de la vie humaine. De l'affaire du forcené retranché aux prises d'otages terroristes, il incarne le "dernier recours" . Uniformes, armes mythiques, entraînements exigeants, interventions décisives : l'histoire du GIGN est jalonnée de moments qui ont marqué la mémoire collective. Cet ouvrage richement illustré s'appuie sur plus de 60 témoignages inédits. Il vous entraîne dans les coulisses de l'unité : ses origines, ses opérations les plus marquantes, son quotidien et ses 50 ans d'évolution. Entrez dans la légende des super-gendarmes.

Par Emmanuel Samson, Jean-Philippe Samson
Chez Pierre de Taillac

|

Auteur

Emmanuel Samson, Jean-Philippe Samson

Editeur

Pierre de Taillac

Genre

Espionnage

GIGN

Emmanuel Samson, Jean-Philippe Samson

Paru le 05/12/2025

400 pages

Pierre de Taillac

35,00 €

ActuaLitté
9782364453234
