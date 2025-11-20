Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Gio Ponti

Oscar Duboÿ

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Gio Ponti (1891-1979), architecte italien majeur, aura tout exploré - ou presque. Décoration, architecture, mobilier, arts de la table, verre, céramique, dessin... aucun domaine du design ou de l'expression artistique n'a échappé à sa fantaisie et à son désir de promouvoir le beau sous toutes ses formes. De la conception de la villa Planchart, à Caracas, à la décoration du mythique hôtel Parco dei Principi, à Sorrente, en passant par la création de la revue Domus, il a mis en oeuvre les principes d'une casa all'italiana où les arts vivraient en harmonie. Une vision qu'il a su adapter aux styles du XX siècle, du Novecento au Rationalisme, comme en témoignent des icônes telles que la chaise Superleggera ou la tour Pirelli, à Milan.

Par Oscar Duboÿ
Chez Editions Les Arènes

|

Auteur

Oscar Duboÿ

Editeur

Editions Les Arènes

Genre

Design

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Gio Ponti par Oscar Duboÿ

Commenter ce livre

 

Gio Ponti

Oscar Duboÿ

Paru le 20/11/2025

166 pages

Editions Les Arènes

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037514196
9791037514196
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.