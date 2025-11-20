Gio Ponti (1891-1979), architecte italien majeur, aura tout exploré - ou presque. Décoration, architecture, mobilier, arts de la table, verre, céramique, dessin... aucun domaine du design ou de l'expression artistique n'a échappé à sa fantaisie et à son désir de promouvoir le beau sous toutes ses formes. De la conception de la villa Planchart, à Caracas, à la décoration du mythique hôtel Parco dei Principi, à Sorrente, en passant par la création de la revue Domus, il a mis en oeuvre les principes d'une casa all'italiana où les arts vivraient en harmonie. Une vision qu'il a su adapter aux styles du XX siècle, du Novecento au Rationalisme, comme en témoignent des icônes telles que la chaise Superleggera ou la tour Pirelli, à Milan.