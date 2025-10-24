Inscription
#Bande dessinée

Prison et ciel

Aniss El Hamouri, Hamouri aniss El

ActuaLitté
Dans Ils brûlent, cendre et rivière, on avait laissé Ongle, Pluie et Georg dans une cruelle situation, suite de leur combat avec le Mage. Ongle et Pluie sont séparées. L'une, livrée à elle-même dans la forêt, perd doucement pied avec le réel et le monde des humains. L'autre, prisonnière de l'inquisition, s'attend à une mort imminente et devient l'objet d'un jeu insidieux qui lui fait entrevoir la vraie nature de celui qu'on nomme Caphyre : Le Mage. Ce qui reste de Georg en elles deux, n'est peut-être plus qu'un mirage. Prison et ciel, second volume de la saga Ils brûlent, découvre des fils du passé qui tracent le contour du monde violent où Pluie, Ongle et Georg se débattent pour échapper au statut de sorcières dont on les affuble pour mieux les contraindre.

Par Aniss El Hamouri, Hamouri aniss El
Chez 6 Pieds sous Terre Editions

|

Auteur

Aniss El Hamouri, Hamouri aniss El

Editeur

6 Pieds sous Terre Editions

Genre

Indépendants

Retrouver tous les articles sur Prison et ciel par Aniss El Hamouri, Hamouri aniss El

Commenter ce livre

 

Prison et ciel

Aniss El Hamouri, Hamouri aniss El

Paru le 24/10/2025

224 pages

6 Pieds sous Terre Editions

24,00 €

ActuaLitté
9782352122012
© Notice établie par ORB
