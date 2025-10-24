Inscription
#Album jeunesse

Le Petit Prince et les secrets du bonheur

Fleurus, Antoine de saint-exupéry D'après

"Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux". Et si vous aussi vous appreniez à voir l'essentiel avec le coeur ? Amitié, amour, imagination... Découvrez les grandes valeurs qui guident le Petit Prince sur le chemin du bonheur. Au fil des pages ornées d'or, retrouvez toute la poésie du Petit Prince, ses citations les plus emblématiques et les magnifiques aquarelles d'Antoine de Saint-Exupéry.

Chez Fleurus

Auteur

Editeur

Fleurus

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Le Petit Prince et les secrets du bonheur

Paru le 24/10/2025

32 pages

Fleurus

15,95 €

9782215195641
