Des astrophysiciens et des spécialistes d'art éclairent la relation entre les images de l'Espace et les arts en analysant des oeuvres et en dialoguant avec des artistes. Depuis le début du XXIe ? siècle, les nouvelles méthodes d'observation et de création d'images astronomiques, autant que leur réutilisation par le cinéma et les arts audiovisuels, renouvellent l'imaginaire collectif de l'Espace. Des images spectaculaires d'une extrême définition, prises par des télescopes spatiaux aux confins de l'Univers ou par des robots sur Mars, constituent une source d'inspiration pour de nombreux artistes. Au cinéma, la science-fiction est ainsi confrontée à de nouveaux défis sur les plans narratif et esthétique, tandis que des artistes issus d'autres pratiques audiovisuelles, dans leurs oeuvres interactives et immersives sur le thème de l'Univers, nous encouragent à le comprendre à travers une expérience vécue et à dépasser les limites de notre perception. Navigant entre imagerie scientifique et artistique d'une part et construction de l'imaginaire spatial d'autre part, les auteurs de cet ouvrage (artistes, chercheurs en astrophysique ou cinéma...) invitent le lecteur à un voyage dans l'? space du XXIe ? siècle en lui proposant des analyses de films et d'oeuvres d'art, ainsi que des entretiens avec des artistes. Cet ouvrage s'adresse à ceux que passionnent la science-fiction, la recherche dans les arts et les sciences, la muséographie contemporaine ou l'enseignement des sciences à travers l'art, mais aussi à un large public, curieux des enjeux scientifiques et artistiques du XXIe ? siècle autour des images astronomiques et de l'astrophysique.

L’univers à l’écran au XXIe siècle

Julie Kolovou

Paru le 20/11/2025

262 pages

Presses de L'Université de Provence

25,00 €

Scannez le code barre 9791032005804
9791032005804
© Notice établie par ORB
