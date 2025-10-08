Inscription
#Imaginaire

Le pays des choses perdues

John Connolly, Pierre Brévignon, Pierre Brévignon

Après le succès du Livre des Choses perdues, vendu à plus de 1 million d'exemplaires dans le monde, lauréat en France du Grand Prix de l'Imaginaire - Etonnants Voyageurs et du Prix Imaginales, le nouveau roman de John Connolly nous replonge dans un univers onirique et fantastique. Dans la veine du Livre des choses perdues, traduit dans 24 pays et vendu à plus de 1 million d'exemplaires, Grand Prix de l'Imaginaire - Etonnants Voyageurs - Prix Imaginales Phoebe, 8 ans, est dans le coma. A son chevet, sa mère, Cérès, lui lit les contes qu'elle affectionne dans l'espoir qu'elle se réveille. Mais il est difficile de garder espoir, si difficile... Non loin de l'hôpital où Cérès passe ses soirées se dresse une vieille demeure. Poussée par une force étrange, la jeune femme pénètre dans la maison et se retrouve propulsée dans un monde fantastique. Le périple de Cérès dans ce " Pays des choses perdues " sera ponctué de rencontres avec des personnages effrayants ou bienveillants, qui tour à tour l'aideront ou tenteront de la détourner de sa quête : rejoindre l'esprit de sa fille pour la ramener dans le monde des vivants. On retrouve dans ce roman les ingrédients qui ont fait le succès du Livre des choses perdues : l'univers sombre et fantastique de Connolly, son imaginaire foisonnant, son style vif et incisif, sa malice... Un conte qui est aussi un hommage aux livres, aux histoires qu'ils contiennent et à la lecture. " Une immersion dans un monde fantastique de contes de fées, un beau voyage au coeur de la condition humaine. " The Irish Times

Par John Connolly, Pierre Brévignon, Pierre Brévignon
Chez J'ai lu

Auteur

John Connolly, Pierre Brévignon, Pierre Brévignon

Editeur

J'ai lu

Genre

Fantasy

Le pays des choses perdues

John Connolly trad. Pierre Brévignon, Pierre Brévignon

Paru le 08/10/2025

512 pages

J'ai lu

8,90 €

9782290425909
