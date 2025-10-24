Inscription
#Beaux livres

Naufragé volontaire

Alain Bombard

ActuaLitté
En 1952, Alain Bombard, passionné de navigation et médecin, se lance dans la traversée de l'Atlantique en solitaire à bord de L'Hérétique, un radeau pneumatique. Comptant seulement sur les ressources de la mer, il n'emporte avec lui que du matériel de pêche, un sextant, un couteau et une tente. L'objectif de cette expédition : prouver qu'il est possible de survivre à un naufrage, même sans eau ni vivres. Dans ce récit, enrichi d'extraits de son journal de bord, Alain Bombard livre un témoignage unique sur la condition humaine en situation extrême Alain Bombard (1924-2005) était médecin et passionné de mer. Il a notamment travaillé à l'Institut océanographique de Monaco. "Alain Bombard était un homme de conviction. Rien ne l'obligeait à vivre cette expérience extrême, rien si ce n'est sa détermination à sauver des vies". Pierre Bellemare dans Les Histoires extraordinaires de Pierre Bellemare

Par Alain Bombard
Chez Points

|

Auteur

Alain Bombard

Editeur

Points

Genre

Récits de mer

Naufragé volontaire

Alain Bombard

Paru le 24/10/2025

320 pages

Points

9,30 €

ActuaLitté
9791041427505
© Notice établie par ORB
