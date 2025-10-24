Naufragé volontaire

En 1952, Alain Bombard, passionné de navigation et médecin, se lance dans la traversée de l'Atlantique en solitaire à bord de L'Hérétique, un radeau pneumatique. Comptant seulement sur les ressources de la mer, il n'emporte avec lui que du matériel de pêche, un sextant, un couteau et une tente. L'objectif de cette expédition : prouver qu'il est possible de survivre à un naufrage, même sans eau ni vivres. Dans ce récit, enrichi d'extraits de son journal de bord, Alain Bombard livre un témoignage unique sur la condition humaine en situation extrême Alain Bombard (1924-2005) était médecin et passionné de mer. Il a notamment travaillé à l'Institut océanographique de Monaco. "Alain Bombard était un homme de conviction. Rien ne l'obligeait à vivre cette expérience extrême, rien si ce n'est sa détermination à sauver des vies". Pierre Bellemare dans Les Histoires extraordinaires de Pierre Bellemare