#Roman francophone

Le Polonais

Sabine Porte, J. m. Coetzee

"D'une intelligence raffinée et d'une ironie ravageuse". Le Nouvel Obs Lorsqu'un pianiste polonais de soixante-douze ans s'éprend, à Barcelone, d'une femme de vingt ans sa cadette, celle-ci est d'abord peu impressionnée. Il lui écrit, l'invite à voyager, lui rend visite à Majorque. Elle se laisse courtiser. En dépit de la barrière de la langue, leur surprenante relation s'épanouit, mais, semble-t-il, aux conditions dictées par Beatriz. Puis vient le temps des dissonances. Est-ce Beatriz qui contrarie leur passion en contrôlant ses émotions ? Ou Witold qui, au moyen de sa correspondance, s'acharne à donner vie à son rêve ? Né en 1940, J. M. Coetzee enseigne la littérature. Son oeuvre, empreinte des années d'apartheid, est saluée dans le monde entier et traduite dans plus de vingt-cinq langues. Le prix Nobel de littérature lui a été décerné en 2003. Ses romans sont disponibles chez Points. Traduit de l'anglais par Sabine Porte

Par Sabine Porte, J. m. Coetzee
Chez Points

|

Auteur

Sabine Porte, J. m. Coetzee

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

Le Polonais

J. m. Coetzee trad. Sabine Porte

Paru le 24/10/2025

144 pages

Points

6,95 €

9791041420063
