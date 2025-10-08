Inscription
#Roman francophone

Faites vos jeux

Philippe Djian

Avec les années, Victor est devenu jaloux de son indépendance et de la tranquillité que lui offre sa petite vie insulaire. Il est prêt à tout pour empêcher ses enfants de troubler son existence, surtout au moment où il retrouve un élan de jeunesse auprès de Magalie. Mais sa fille, Edith, et son fils, Jonas, alertés par des mouvements bizarres sur les comptes de leur père, décident de mettre le cap sur son île. Alors qu'une formidable tempête se déclenche, isolant du monde les lieux et ses habitants, Victor, Edith et Jonas sont contraints de se parler, quitte à se confronter, pour trouver une façon de faire famille. Avec ce roman choral, Philippe Djian propose un huis clos doux-amer sur fond de nature déchaînée.

Par Philippe Djian
Chez J'ai lu

Auteur

Philippe Djian

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

Faites vos jeux

Philippe Djian

Paru le 08/10/2025

224 pages

J'ai lu

7,90 €

9782290378212
