#Essais

Transfert et contre-transfert

Serge Tracy

ActuaLitté
Et si nos blessures passées influençaient nos relations d'aujourd'hui, sans même que nous nous en rendions compte ? Rejet, abandon, mépris, trahison, abus... Ces blessures émotionnelles, parfois enfouies, ressurgissent souvent à travers des comportements répétitifs dans nos relations. Elles peuvent provoquer tensions, incompréhensions et souffrances. Ce livre explore avec clarté et expertise les mécanismes de transfert et de contre-transfert au coeur du travail thérapeutique. Il montre comment ces dynamiques permettent de mettre en lumière nos conflits intérieurs et, surtout, comment les apaiser. Un ouvrage accessible et profond, pour mieux comprendre nos réactions et avancer sur le chemin de la guérison émotionnelle.

Par Serge Tracy
Chez Editions Jouvence

|

Auteur

Serge Tracy

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Psychiatrie

Transfert et contre-transfert

Serge Tracy

Paru le 20/11/2025

141 pages

Editions Jouvence

9,95 €

ActuaLitté
9782889840373
