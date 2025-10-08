Inscription
#Album jeunesse

La taille d'un câlin

Barbara Brun, Maële Vincensini

"Maman, quand je vais être très grande, on se fera toujours des câlins ? " C'est par cette question d'enfant, à la fois si simple et si profonde, que débute cet album, écrit par Maële Vincensini pour sa fille. Un album émouvant qui dit avec justesse la force de l'amour maternel, qui s'adapte, prend de nouvelles formes et de nouveaux gestes avec les enfants qui grandissent, mais demeure toujours, aussi simple et beau qu'un câlin. "Quand je t'ai rencontré, tu avais la taille de mes bras. Ta tête posée sur mon coude et tes pieds sur mes mains. Pile la taille d'un câlin. Tu as grandi. Ta tête dans mon cou, tes jambes serrant mes hanches, et mes bras serrant tout ça. Pile la taille d'un câlin... " Illustrations douces et lumineuses de Barbara Brun.

Par Barbara Brun, Maële Vincensini
Chez Editions Didier

Auteur

Barbara Brun, Maële Vincensini

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres éditeurs (A à E)

La taille d'un câlin

Barbara Brun, Maële Vincensini

Paru le 08/10/2025

24 pages

Editions Didier

13,50 €

9782278132751
