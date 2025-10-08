"Maman, quand je vais être très grande, on se fera toujours des câlins ? " C'est par cette question d'enfant, à la fois si simple et si profonde, que débute cet album, écrit par Maële Vincensini pour sa fille. Un album émouvant qui dit avec justesse la force de l'amour maternel, qui s'adapte, prend de nouvelles formes et de nouveaux gestes avec les enfants qui grandissent, mais demeure toujours, aussi simple et beau qu'un câlin. "Quand je t'ai rencontré, tu avais la taille de mes bras. Ta tête posée sur mon coude et tes pieds sur mes mains. Pile la taille d'un câlin. Tu as grandi. Ta tête dans mon cou, tes jambes serrant mes hanches, et mes bras serrant tout ça. Pile la taille d'un câlin... " Illustrations douces et lumineuses de Barbara Brun.