Agenda semainier Hello Boys !

Millesima, Sophie Fourrier

Des influenceurs se mettent à nu pour soutenir l'association RoseUP. Imaginez des influenceurs et modèles photos (dont Damien Muller, candidat Secret Story qui pose pour la couverture), tous plus charismatiques les uns que les autres, se dévoilant pour soutenir une cause qui leur tient à coeur ! Ce semainier, à la fois audacieux et engagé, soutient l'association RoseUp. Tout au long de l'année, cet agenda semainier sera le compagnon idéal de votre organisation. Chaque semaine, découvrez une nouvelle photo tout en notant vos rendez-vous. Dans ses pages mémo, retrouvez calendrier annuel, vacances scolaires, vision board, to do list, mais aussi des recettes équilibrées, des exercices pour rester en forme et des conseils pour garder préserver votre santé. Un compagnon idéal alliant bien-être et solidarité.

Chez Millésima

Paru le 25/09/2025

14,99 €

9782385430863
