Nuremberg, la bataille des images

Novembre 1945. Le procès contre les criminels de guerre nazis s'ouvre à Nuremberg. Les Américains entendent faire de ce jugement un "show médiatique". La Field Photographic Branch de l'OSS (ancêtre de la CIA), dirigée par John Ford, est chargée de rassembler des images témoignant du plan d'invasion nazi et des crimes contre l'humanité. Budd Schulberg, le futur scénariste d'Elia Kazan, parcourt toute l'Europe à la recherche de ces précieux fragments de pellicule, tandis qu'on agence la salle d'audience du palais de Justice en vue du filmage d'un procès qui durera dix mois et verra s'affronter les équipes de tournage des Alliés. C'est l'histoire de la mise en scène de ce "procès-spectacle", des folles ambitions déçues des Américains et de leur bataille de l'image perdue contre les Soviétiques qui est magistralement racontée ici pour la première fois.