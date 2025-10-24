Gaza, géopolitique de la puissance

Cet ouvrage examine les impacts géopolitiques de la guerre à Gaza en replaçant la question palestinienne dans sa profondeur historique, depuis l'effondrement de l'Empire ottoman jusqu'aux accords d'Abraham. Il analyse la centralité de cette cause dans le monde arabe, la politique israélienne de colonisation et les violations du droit international dénoncées par de nombreuses ONG. Il met en lumière l'impuissance des institutions internationales, le soutien indéfectible des grandes puissances à Israël, et la montée d'une mobilisation mondiale portée notamment par la jeunesse. A travers cette guerre, c'est une nouvelle donne géopolitique du Moyen-Orient qui se dessine, marquée par l'effacement des principes universels de droit.