Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Gaza, géopolitique de la puissance

Alain Dontaine

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage examine les impacts géopolitiques de la guerre à Gaza en replaçant la question palestinienne dans sa profondeur historique, depuis l'effondrement de l'Empire ottoman jusqu'aux accords d'Abraham. Il analyse la centralité de cette cause dans le monde arabe, la politique israélienne de colonisation et les violations du droit international dénoncées par de nombreuses ONG. Il met en lumière l'impuissance des institutions internationales, le soutien indéfectible des grandes puissances à Israël, et la montée d'une mobilisation mondiale portée notamment par la jeunesse. A travers cette guerre, c'est une nouvelle donne géopolitique du Moyen-Orient qui se dessine, marquée par l'effacement des principes universels de droit.

Par Alain Dontaine
Chez Alter Comics

|

Auteur

Alain Dontaine

Editeur

Alter Comics

Genre

Géopolitique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Gaza, géopolitique de la puissance par Alain Dontaine

Commenter ce livre

 

Gaza, géopolitique de la puissance

Alain Dontaine

Paru le 24/10/2025

Alter Comics

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820703828
9782820703828
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.