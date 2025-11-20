Inscription
#Manga

Coffret en 3 volumes

Angélique Mariet, Rikachi

LE PACK DECOUVERTE REGROUPANT LES 3 PREMIERS TOMES DE LA SERIE NINA DU ROYAUME AUX ETOILES. Nina, jeune orpheline aux yeux d'un bleu profond, est enlevée et emmenée au palais royal pour remplacer la princesse Alisha, disparue dans un accident. Destinée à épouser le prince héritier du royaume de Galgada, elle a trois mois pour apprendre à se comporter comme une véritable princesse, tout en trompant l'ensemble des nobles de la cour. Le premier starter pack de la série Nina du Royaume aux étoiles , best-seller shojo en librairie, Prix Kodansha et adulée dans sa version animée.

Par Angélique Mariet, Rikachi
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Angélique Mariet, Rikachi

Editeur

Michel Lafon

Genre

Shojo/fille

Coffret en 3 volumes

Rikachi trad. Angélique Mariet

Paru le 20/11/2025

176 pages

Michel Lafon

19,95 €

9782749963082
