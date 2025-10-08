Inscription
Le baptême, ça change tout !

De plus en plus d'adolescents et d'adultes demandent à recevoir le premier sacrement de l'initiation chrétienne, le baptême. Mais au fait, sait-on précisément ce qu'il signifie et ce à quoi il engage ? Avec des mots simples, appuyé sur la Parole de Dieu et des témoignages de catéchumènes et de personnes nouvellement baptisées, le bibliste Michel Quesnel nous fait découvrir l'histoire et l'origine du baptême, le sens des symboles qui lui sont associés, notamment celui de l'eau, mais aussi ce qui change profondément dans le coeur et l'âme de celui qui le reçoit. En effet, plus qu'un simple rite, le baptême chrétien, signe de la configuration au Christ mort et ressuscité, nous appelle sans cesse à renaître en menant une vie nouvelle. "On ne naît pas chrétien, on le devient. On le devient par son baptême, et surtout par la façon dont on vit le baptême que l'on a reçu. Le rite n'est rien si la personne qui en a bénéficié ne s'en est pas trouvée transformée". Un ouvrage indispensable pour les catéchumènes et les personnes qui les accompagnent, ainsi que pour ceux qui ont été baptisés depuis un temps plus ou moins long et qui souhaitent vivre intensément du sacrement qu'ils ont reçu. Michel Quesnel est prêtre de l'Oratoire. Exégète, spécialiste du Nouveau Testament qu'il a enseigné à l'Institut catholique de Paris, recteur de l'université catholique de Lyon pendant deux mandats successifs, il est l'auteur de nombreux ouvrages bibliques et de livres de vulgarisation théologique dont Connaître Dieu à travers Jésus. Une initiation au christianisme (Desclée de Brouwer, 2024).

Michel Quesnel, Michel Quesnel

Editeur

Desclée de Brouwer

Genre

Vie chrétienne

Le baptême, ça change tout !

Paru le 08/10/2025

200 pages

18,90 €

9782220099255
