Zombie or not to be

Kid Paddle devrait s'appeler " King Paddle ", tant il est un super pro des jeux vidéo (surtout ceux où l'on dégomme des Blorks). Mais Kid porte ce nom car il est aussi un gamin comme les autres, si ce n'est qu'il possède un faible pour tout ce qui est gore, gluant et répugnant... Ce qui lui donne mille et une idées de blagues qu'il va vous présenter dans son tout nouvel album ! Sa soeur Carole, première de classe désespérément raisonnable, risque encore d'avoir quelques petits soucis, tout comme son père fonctionnaire aussi cravaté que flegmatique ! Avec Kid Paddle et sa série dérivée Game Over, Midam a créé un univers du quotidien où il peaufine ses gags, véritables petites mécaniques d'une précision redoutable et d'un humour imparable. Déjà dix millions de lecteurs conquis !