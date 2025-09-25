Un livre en tissu, doux comme un câlin, à murmurer à son bébé pour lui souhaiter une bonne nuit. Les illustrations de la collection "Je t'aime bébé" sont tendres et délicates et les mots pleins de douceur, parlent de joie et d'amour, avec des rimes choisies. Blotti contre son parent, bébé écoute le son réconfortant de la voix lors d'un moment de lecture qui contribue à souder la relation. L'anneau de dentition en hêtre accroché au livre réconfortera bébé lors des poussées dentaires. Un cadeau de naissance idéal !