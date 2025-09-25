Inscription
#Album jeunesse

Je t'aime bébé

Nina Stajner

Un livre en tissu, doux comme un câlin, à murmurer à son bébé pour lui souhaiter une bonne nuit. Les illustrations de la collection "Je t'aime bébé" sont tendres et délicates et les mots pleins de douceur, parlent de joie et d'amour, avec des rimes choisies. Blotti contre son parent, bébé écoute le son réconfortant de la voix lors d'un moment de lecture qui contribue à souder la relation. L'anneau de dentition en hêtre accroché au livre réconfortera bébé lors des poussées dentaires. Un cadeau de naissance idéal !

Par Nina Stajner
Chez 1, 2, 3 Soleil !

|

Auteur

Nina Stajner

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Tout-carton

Je t'aime bébé

Nina Stajner

Paru le 25/09/2025

12 pages

1, 2, 3 Soleil !

13,50 €

