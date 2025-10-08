John Henry Newman (1801-1890), béatifié en 2010, canonisé en 2019 et qu'il est question de proclamer docteur de l'Eglise "appartient en vérité au nombre des grands maîtres de l'Eglise car il touche notre coeur et illumine notre intelligence" (pape Benoît XVI). Son apport sur la conscience, le développement du dogme ou le rôle des laïcs en fait une des grandes voix chrétiennes pour notre époque. Habité par la conviction que Dieu lui avait confié une mission pour son temps et pour le nôtre, il fut et demeure d'abord un maître et un guide spirituel. C'est bien en effet la foi vivante de Newman que Didier Rance a choisi de mettre ici en lumière. Dans sa prédication, sa pratique de l'accompagnement spirituel ou sa conception de l'appel de tous à la sainteté, mais aussi dans ses lettres, ses écrits, les témoignages de dirigés, la confrontation avec Nietzsche, ou le dialogue engagé avec des penseurs qu'il a influencés, tels Chesterton ou Tolkien, entre autres, il n'a cessé de rappeler que Dieu est "le plus réel de la réalité" . Newman, au-delà de la richesse de sa pensée, de l'étendue autant que de la diversité de son influence, engage l'Eglise à servir avec courage la vérité qu'est Jésus Christ et à en témoigner par une vie de charité. Historien de formation, auteur de plus de trente-cinq ouvrages, Didier Rance, diacre permanent, s'est engagé pendant près de trente ans au service des chrétiens persécutés à l'Aide à l'Eglise en détresse (AED) dont il a été le directeur national. Il a été également vice-président de l'Association francophone des Amis de Newman (AFAN).