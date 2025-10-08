Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

John Henry Newman

Didier Rance, Keith Beaumont

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
John Henry Newman (1801-1890), béatifié en 2010, canonisé en 2019 et qu'il est question de proclamer docteur de l'Eglise "appartient en vérité au nombre des grands maîtres de l'Eglise car il touche notre coeur et illumine notre intelligence" (pape Benoît XVI). Son apport sur la conscience, le développement du dogme ou le rôle des laïcs en fait une des grandes voix chrétiennes pour notre époque. Habité par la conviction que Dieu lui avait confié une mission pour son temps et pour le nôtre, il fut et demeure d'abord un maître et un guide spirituel. C'est bien en effet la foi vivante de Newman que Didier Rance a choisi de mettre ici en lumière. Dans sa prédication, sa pratique de l'accompagnement spirituel ou sa conception de l'appel de tous à la sainteté, mais aussi dans ses lettres, ses écrits, les témoignages de dirigés, la confrontation avec Nietzsche, ou le dialogue engagé avec des penseurs qu'il a influencés, tels Chesterton ou Tolkien, entre autres, il n'a cessé de rappeler que Dieu est "le plus réel de la réalité" . Newman, au-delà de la richesse de sa pensée, de l'étendue autant que de la diversité de son influence, engage l'Eglise à servir avec courage la vérité qu'est Jésus Christ et à en témoigner par une vie de charité. Historien de formation, auteur de plus de trente-cinq ouvrages, Didier Rance, diacre permanent, s'est engagé pendant près de trente ans au service des chrétiens persécutés à l'Aide à l'Eglise en détresse (AED) dont il a été le directeur national. Il a été également vice-président de l'Association francophone des Amis de Newman (AFAN).

Par Didier Rance, Keith Beaumont
Chez Desclée de Brouwer

|

Auteur

Didier Rance, Keith Beaumont

Editeur

Desclée de Brouwer

Genre

Prière et spiritualité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur John Henry Newman par Didier Rance, Keith Beaumont

Commenter ce livre

 

John Henry Newman

Didier Rance

Paru le 08/10/2025

320 pages

Desclée de Brouwer

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782220099248
9782220099248
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.