#Essais

L'ombre du Moi

Alain Braconnier, Bernard Golse

Quelle lumière, quels liens précoces font naître ce Moi encore informe ? Et comment les représentations parentales, souvent inconscientes, viennent-elles en préfigurer les contours ? Le bébé, traversant le passage du sentiment d'être à celui d'exister, pressent à la fois l'objet et son propre Moi à venir. A l'adolescence, cette ombre reparaît : les éprouvés de vide, de désorganisation, d'atteinte au langage, témoignent d'un Moi menacé, en quête de forme. L'ouvrage s'interroge ainsi sur ce qui, dans la clinique, dans la relation thérapeutique, permet de déplier cette ombre, de la reconnaître sans chercher à l'abolir. A travers des contributions plurielles de cliniciens et le référentiel psychanalytique, il propose une réflexion sur la subjectivation, à l'endroit même où le Moi peine à s'incarner mais où sa trace, son ombre, appelle une élaboration.

Chez Erès

Auteur

Alain Braconnier, Bernard Golse

Editeur

Erès

Genre

Essais

Paru le 20/11/2025

220 pages

Erès

16,00 €

9782749284460
