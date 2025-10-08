Le super livre de contes des toutous

Et si on remplaçait les personnages de nos contes préférés par des chiens ? Dans ce livre, ce sont les Toutous qui jouent les rôles de princesse, sorcière, fée ou grand méchant loup. Les histoires en sont toutes retournées ! Les cinq contes que vous découvrirez dans ce recueil sont : - Blanche-Jane et les 7 Toutous (Blanche-Neige et les sept nains) - Senpabon (Cendrillon) - Le Toutou au petit os (La Princesse au petit pois) - Le Grand Méchant Toutou (Le Petit Chaperon rouge) - Le Toutou au bois dormant (La Belle au Bois dormant)