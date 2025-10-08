Inscription
#Album jeunesse

Le super livre de contes des toutous

Dorothée de Monfreid

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si on remplaçait les personnages de nos contes préférés par des chiens ? Dans ce livre, ce sont les Toutous qui jouent les rôles de princesse, sorcière, fée ou grand méchant loup. Les histoires en sont toutes retournées ! Les cinq contes que vous découvrirez dans ce recueil sont : - Blanche-Jane et les 7 Toutous (Blanche-Neige et les sept nains) - Senpabon (Cendrillon) - Le Toutou au petit os (La Princesse au petit pois) - Le Grand Méchant Toutou (Le Petit Chaperon rouge) - Le Toutou au bois dormant (La Belle au Bois dormant)

Par Dorothée de Monfreid
Chez L'Ecole des Loisirs

|

Auteur

Dorothée de Monfreid

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Ecole des loisirs

Le super livre de contes des toutous

Dorothée de Monfreid

Paru le 08/10/2025

66 pages

L'Ecole des Loisirs

14,50 €

9782211344968
