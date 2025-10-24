Inscription
#Essais

La destruction de Rome

Marc Le Person, Person marc Le

ActuaLitté
Cette traduction réunit pour la première fois les trois textes qui ont transmis le récit de La Destruction de Rome : la version longue du ms. de Hanovre (IV-578), la version courte du ms. de Londres (Egerton 3028) et le passage de la "Chronique rimée" des rois de France de Philippe Mousket, résumé d'une version plus complète perdue. La Destruction de Rome, écrite postérieurement à Fierabras pour lui servir d'introduction, offre une intrigue intéressante, aux péripéties mouvementées, dans un récit alerte qui raconte le siège, la prise et le sac de Rome par les Sarrasins venus avec leur flotte, puis la mort du pape et le vol des reliques de la Passion emportées en Espagne par Fierabras, qui affronte Olivier et le blesse lors d'un combat final.

Par Marc Le Person, Person marc Le
Chez Honoré Champion

Auteur

Marc Le Person, Person marc Le

Editeur

Honoré Champion

Genre

Textes médiévaux - Traductions

Retrouver tous les articles sur La destruction de Rome par Marc Le Person, Person marc Le

Commenter ce livre

 

La destruction de Rome

Marc Le Person trad. Person marc Le

Paru le 24/10/2025

262 pages

Honoré Champion

45,00 €

9782745363626
