Les Black Business Models

Derrière chaque clic, un modèle économique vous observe. Etes-vous prêt à le voir en face ? Et si derrière les plus grandes réussites économiques se cachaient des modèles moins vertueux qu'ils n'y paraissent ? Des plateformes qui exploitent nos données, des entreprises qui transforment nos émotions en profits, des organisations qui masquent leur dépendance à l'ombre de l'innovation : bienvenue dans l'ère des Black Business Models. Dans cet essai aussi percutant que lucide, Philippe Buschini, décortique les mécanismes économiques, technologiques et psychologiques des nouveaux empires du numérique. A la croisée du marketing, de la sociologie et de l'éthique, il dévoile comment certains modèles d'affaires prospèrent sur la manipulation, l'opacité et la captation de l'attention - et surtout, comment en sortir. Un livre essentiel pour comprendre les dérives du capitalisme algorithmique et imaginer des modèles plus justes, plus durables, plus humains.
Par
Didier Vitrac, Philippe Buschini Chez
Décryptages éditions
