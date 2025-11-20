Les Black Business Models

Derrière chaque clic, un modèle économique vous observe. Etes-vous prêt à le voir en face ? Et si derrière les plus grandes réussites économiques se cachaient des modèles moins vertueux qu'ils n'y paraissent ? Des plateformes qui exploitent nos données, des entreprises qui transforment nos émotions en profits, des organisations qui masquent leur dépendance à l'ombre de l'innovation : bienvenue dans l'ère des Black Business Models. Dans cet essai aussi percutant que lucide, Philippe Buschini, décortique les mécanismes économiques, technologiques et psychologiques des nouveaux empires du numérique. A la croisée du marketing, de la sociologie et de l'éthique, il dévoile comment certains modèles d'affaires prospèrent sur la manipulation, l'opacité et la captation de l'attention - et surtout, comment en sortir. Un livre essentiel pour comprendre les dérives du capitalisme algorithmique et imaginer des modèles plus justes, plus durables, plus humains.