Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Les Black Business Models

Didier Vitrac, Philippe Buschini

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Derrière chaque clic, un modèle économique vous observe. Etes-vous prêt à le voir en face ? Et si derrière les plus grandes réussites économiques se cachaient des modèles moins vertueux qu'ils n'y paraissent ? Des plateformes qui exploitent nos données, des entreprises qui transforment nos émotions en profits, des organisations qui masquent leur dépendance à l'ombre de l'innovation : bienvenue dans l'ère des Black Business Models. Dans cet essai aussi percutant que lucide, Philippe Buschini, décortique les mécanismes économiques, technologiques et psychologiques des nouveaux empires du numérique. A la croisée du marketing, de la sociologie et de l'éthique, il dévoile comment certains modèles d'affaires prospèrent sur la manipulation, l'opacité et la captation de l'attention - et surtout, comment en sortir. Un livre essentiel pour comprendre les dérives du capitalisme algorithmique et imaginer des modèles plus justes, plus durables, plus humains.

Par Didier Vitrac, Philippe Buschini
Chez Décryptages éditions

|

Auteur

Didier Vitrac, Philippe Buschini

Editeur

Décryptages éditions

Genre

Economie (essai)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Black Business Models par Didier Vitrac, Philippe Buschini

Commenter ce livre

 

Les Black Business Models

Didier Vitrac, Philippe Buschini

Paru le 04/12/2025

Décryptages éditions

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488445023
9782488445023
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.