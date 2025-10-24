Le voyage extraordinaire d'Elie Neau : du forçat pour la foi au catéchiste des esclaves noirs

Elie Neau (1662-1722), modeste marin saintongeais, est célèbre des deux côtés de l'Atlantique. Ce protestant est connu en France comme galérien-bagnard au Château d'If sous Louis XIV, et aux Etats-Unis comme catéchiste auprès des esclaves noirs de New York. On présente ici, pour la première fois, les deux volets de cette vie hors du commun réunis et reliés l'un à l'autre. Une nouvelle édition annotée de l'Histoire abrégée (1701) des souffrances de Neau, est précédée d'une enquête approfondie sur la construction du récit comme histoire de martyre, sur son auteur, Jean Morin, et sur la spiritualité du héros éponyme.