#Essais

Le voyage extraordinaire d'Elie Neau : du forçat pour la foi au catéchiste des esclaves noirs

Ruth Whelan

Elie Neau (1662-1722), modeste marin saintongeais, est célèbre des deux côtés de l'Atlantique. Ce protestant est connu en France comme galérien-bagnard au Château d'If sous Louis XIV, et aux Etats-Unis comme catéchiste auprès des esclaves noirs de New York. On présente ici, pour la première fois, les deux volets de cette vie hors du commun réunis et reliés l'un à l'autre. Une nouvelle édition annotée de l'Histoire abrégée (1701) des souffrances de Neau, est précédée d'une enquête approfondie sur la construction du récit comme histoire de martyre, sur son auteur, Jean Morin, et sur la spiritualité du héros éponyme.

Par Ruth Whelan
Chez Honoré Champion

|

Auteur

Ruth Whelan

Editeur

Honoré Champion

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Paru le 24/10/2025

658 pages

Honoré Champion

95,00 €

ActuaLitté
9782745363466
