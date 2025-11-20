La géopolitique, en tant qu'étude des relations internationales, rend compte du phénomène de la mondialisation tout en analysant ses mécanismes. Pédagogique, ce livre commence par définir la géopolitique. Pratique, il propose ensuite 50 fiches thématiques et documentées pour dresser un panorama des conflits (au Proche-Orient, de l'Ukraine à la mer de Chine), des problématiques et des tendances du monde actuel (la révolution Trump, la Russie et l'Europe, l'affirmation des BRICS, la privatisation de la guerre, l'obsolescence des Etats, la fin des frontières, l'intelligence artificielle...). Il constitue un ouvrage d'introduction et de référence sur le sujet. Cette nouvelle édition entièrement révisée et actualisée comprend six chapitres inédits et des cartes mises à jour.