Vestiges et patrimoine 1939-1945

Collectif, Ouest-France

Cet ouvrage est né d'une recherche... infructueuse : il n'existait pas, jusqu'à présent, de publication s'intéressant à la Seconde Guerre mondiale d'un point de vue maritime, du grand large au littoral. Un vide était à combler pour les passionnés du genre, avec un ouvrage faisant la part belle aux batailles de l'Atlantique et de la Méditerranée ainsi qu'aux fortifications côtières, un livre pour raconter les U-boote mais aussi les Liberty Ships, l'évacuation de Dunkerque, la construction du Mur de l'Atlantique, l'enjeu de l'allumage des phares, l'architecture des bases des sous-marins... Une publication rappelant l'Histoire... jusqu'à nos jours ! Car si le conflit s'arrête en 1945, sa mémoire perdure : des blockhaus ont été transformés en musée... voire en chambre d'hôtes ! , des navires qui ont connu la guerre naviguent toujours comme les Little Ships de l'Opération Dynamo, les voiliers de la Marine nationale qui avaient rejoint l'Angleterre dès 1940, le sloup de l'île de Sein Corbeau des Mers qui embarque désormais des passagers tandis qu'à Lorient, la base de sous-marins a connu une fantastique reconversion autour du nautisme et de la course au large. Collectif d'auteurs : Gwendal Jaffry, Dominique Le Brun. Jean-Yves Béquignon, Virginie de Rocquigny et Emmanuelle Delaigues.

Chez Ouest-France

|

Auteur

Collectif, Ouest-France

Editeur

Ouest-France

Genre

ouvrages généraux

Vestiges et patrimoine 1939-1945

Collectif, Ouest-France

Paru le 24/10/2025

96 pages

Ouest-France

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782737392450
