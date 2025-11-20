A mi-chemin entre le crochet et le tricot, découvrez l'art du crochet tunisien à travers dix projets expliqués pas à pas et illustrés de diagrammes et de photos : dessous de verre, set de table, housse de coussin, pochette, sac, ceinture, headband, écharpe, châle ou même pull du S au 3XL. Vous y trouverez forcément votre bonheur ! Que vous débutiez le crochet ou que vous souhaitiez maîtriser une nouvelle discipline, le cahier technique vous livrera tous les secrets du crochet tunisien : matériel nécessaire, points de base et spécifiques pour réaliser de jolis motifs. Suivez aussi les conseils de l'autrice pour apprendre à adapter les créations proposées selon vos envies ou votre morphologie. Compléments vidéo : techniques et points via des QR codes