#Album jeunesse

Mon petit écureuil adorable

Tanja Louwers, Beer esther De

Des bras en peluche pour câliner et une histoire douce à raconter Petit écureuil est fou de joie. Aujourd'hui, sa maman va lui apprendre à sauter. D'un arbre à l'autre, il bondit sans hésiter, car il sait que, quoi qu'il arrive, sa maman sera là pour le rattrapper. Une histoire tendre, un récit qui prend vie grâce à des bras marionnettes en peluche. Idéal pour jouer et câliner. Le tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une première lecture très interactive, dans un livre qu'il peut s'approprier.

Par Tanja Louwers, Beer esther De
Chez Casterman

Auteur

Tanja Louwers, Beer esther De

Editeur

Casterman

Genre

Livres à toucher

Mon petit écureuil adorable

Tanja Louwers, Beer esther De

Paru le 08/10/2025

10 pages

Casterman

10,90 €

9782203296046
© Notice établie par ORB
