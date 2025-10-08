Mon petit écureuil adorable

Des bras en peluche pour câliner et une histoire douce à raconter Petit écureuil est fou de joie. Aujourd'hui, sa maman va lui apprendre à sauter. D'un arbre à l'autre, il bondit sans hésiter, car il sait que, quoi qu'il arrive, sa maman sera là pour le rattrapper. Une histoire tendre, un récit qui prend vie grâce à des bras marionnettes en peluche. Idéal pour jouer et câliner. Le tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une première lecture très interactive, dans un livre qu'il peut s'approprier.