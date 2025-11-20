Inscription
#Essais

Le théâtre du management

Jean-Michel Saussois

Théâtre du management et non management du théâtre. "Le monde entier est un théâtre et les hommes et les femmes ne sont que des acteurs, ils ont leurs entrées et leurs sorties". Le début du monologue de la pièce de Shakespeare, Comme il vous plaira, indique la piste à suivre : pour comprendre le management et non l'expliquer, il faut le transporter au théâtre. Théâtre, vient du verbe grec theaomai, qui signifie "regarder" . Le théâtre devient alors un lieu d'où l'on peut voir le management, un management défini étroitement comme l'acte de faire faire, une épreuve à la hauteur du quotidien où se développent les sens : écouter, voir, sentir. C'est par le théâtre que le livre va redonner chair à un management aujourd'hui de plus en plus désincarné par une pensée "process" ou alors rendu liquide par un flot verbal de faux/bons sentiments sucrés et mielleux. Le théâtre retenu dans le livre est un théâtre qui puise son inspiration dans le quotidien et qui en saisit la profondeur, un théâtre qui met en scène l'ambivalence, l'ambivalence du vrai et du faux, le jambon est peut-être en carton mais c'est quand même du jambon. Les mains de Macbeth sont peut-être trempées dans du sang de mouton mais le sang coule pour de vrai. C'est faux mais c'est vrai. Les morts viennent saluer à la fin du spectacle.

Par Jean-Michel Saussois
Chez EMS éditions

|

Auteur

Jean-Michel Saussois

Editeur

EMS éditions

Genre

Management

Le théâtre du management

Jean-Michel Saussois

Paru le 06/11/2025

168 pages

EMS éditions

22,00 €

9782386303128
