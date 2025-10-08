Le grand double almanach belge dit de Liège

La 202e édition du Grand double Almanach, dit de Liège ! Edité depuis 1825, le Grand double almanach, dit de Liège a évolué tout au long de ses 2 siècles d'existence. Fidèle à sa tradition d'ami du cultivateur et du jardinier, il plaira également aux citadins soucieux de se rapprocher de la nature et du terroir belge. De la pêche aux crevettes à cheval à la lacto-fermentation, de la Butte du Lion aux cristalleries du Val Saint Lambert, sans oublier le souvenir du 1er dimanche noir, cette édition ne manquera pas de vous en apprendre davantage sur notre beau pays. Une mine d'informations, à mettre dans toutes les poches !