#Beaux livres

Marine(s)

Dominique Le Brun, Ewan Lebourdais

Epris de l'univers maritime sous toutes ses formes, Ewan Lebourdais, Peintre officiel de la Marine, a immortalisé dans son viseur une large palette d'images de mer, de la mythique frégate Hermione aux figures acrobatiques des windsurfeurs bretons, en passant par les "astodontes" de la Marine Nationale, à l'instar du porte-avions Charles de Gaulle et des sous-marins nucléaires de l'Ile Longue. Ses photographies sont accompagnées des légendes et éclairages de Dominique Le Brun, Ecrivain de la Marine et journaliste français.

Chez Ouest-France

Auteur

Editeur

Ouest-France

Genre

Thèmes photo

Paru le 24/10/2025

224 pages

Ouest-France

45,00 €

9782737392313
