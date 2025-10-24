Epris de l'univers maritime sous toutes ses formes, Ewan Lebourdais, Peintre officiel de la Marine, a immortalisé dans son viseur une large palette d'images de mer, de la mythique frégate Hermione aux figures acrobatiques des windsurfeurs bretons, en passant par les "astodontes" de la Marine Nationale, à l'instar du porte-avions Charles de Gaulle et des sous-marins nucléaires de l'Ile Longue. Ses photographies sont accompagnées des légendes et éclairages de Dominique Le Brun, Ecrivain de la Marine et journaliste français.
Par
Dominique Le Brun, Ewan Lebourdais Chez
Ouest-France
