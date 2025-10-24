Epris de l'univers maritime sous toutes ses formes, Ewan Lebourdais, Peintre officiel de la Marine, a immortalisé dans son viseur une large palette d'images de mer, de la mythique frégate Hermione aux figures acrobatiques des windsurfeurs bretons, en passant par les "astodontes" de la Marine Nationale, à l'instar du porte-avions Charles de Gaulle et des sous-marins nucléaires de l'Ile Longue. Ses photographies sont accompagnées des légendes et éclairages de Dominique Le Brun, Ecrivain de la Marine et journaliste français.