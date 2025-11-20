Les défis de la digitalisation dans les secteurs de l'éducation et de la formation

Comment le numérique transforme-t-il l'éducation et la formation, jusque dans les milieux les plus exigeants ? Cet ouvrage s'adresse aussi bien aux spécialistes de l'éducation qu'aux curieux désireux de mieux comprendre les mutations à l'oeuvre sous l'effet des technologies digitales. Il propose des outils d'analyse clairs et accessibles pour penser la transformation numérique dans les environnements éducatifs, en mettant en lumière son impact sur les apprentissages, le développement des connaissances et l'évolution des pratiques professionnelles. Pour illustrer ces enjeux, l'auteur s'appuie sur un terrain d'étude singulier et peu exploré : la formation académique et professionnelle des officiers au sein des Armées françaises. A travers des exemples concrets, il dévoile comment les avancées en matière de données - collecte, traitement, exploitation - redessinent les pratiques pédagogiques et transforment en profondeur l'acquisition des compétences liées au commandement. Fort de plus de vingt ans d'expérience comme enseignant-chercheur au Centre de recherche de l'Ecole de l'air et de l'espace, l'auteur livre ici une réflexion vivante, étayée et rigoureuse, sur les défis de la digitalisation de la formation dans des contextes à haute responsabilité.