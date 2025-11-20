Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Les défis de la digitalisation dans les secteurs de l'éducation et de la formation

Pierre Barbaroux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment le numérique transforme-t-il l'éducation et la formation, jusque dans les milieux les plus exigeants ? Cet ouvrage s'adresse aussi bien aux spécialistes de l'éducation qu'aux curieux désireux de mieux comprendre les mutations à l'oeuvre sous l'effet des technologies digitales. Il propose des outils d'analyse clairs et accessibles pour penser la transformation numérique dans les environnements éducatifs, en mettant en lumière son impact sur les apprentissages, le développement des connaissances et l'évolution des pratiques professionnelles. Pour illustrer ces enjeux, l'auteur s'appuie sur un terrain d'étude singulier et peu exploré : la formation académique et professionnelle des officiers au sein des Armées françaises. A travers des exemples concrets, il dévoile comment les avancées en matière de données - collecte, traitement, exploitation - redessinent les pratiques pédagogiques et transforment en profondeur l'acquisition des compétences liées au commandement. Fort de plus de vingt ans d'expérience comme enseignant-chercheur au Centre de recherche de l'Ecole de l'air et de l'espace, l'auteur livre ici une réflexion vivante, étayée et rigoureuse, sur les défis de la digitalisation de la formation dans des contextes à haute responsabilité.

Par Pierre Barbaroux
Chez EMS éditions

|

Auteur

Pierre Barbaroux

Editeur

EMS éditions

Genre

Pédagogie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les défis de la digitalisation dans les secteurs de l'éducation et de la formation par Pierre Barbaroux

Commenter ce livre

 

Les défis de la digitalisation dans les secteurs de l'éducation et de la formation

Pierre Barbaroux

Paru le 13/11/2025

168 pages

EMS éditions

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386303067
9782386303067
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.