Gabriel le teckel

Gabriel + teckel : le combo gagnant ! Mais quel dommage ! Gabriel ne peut pas sortir, aujourd'hui. Dehors, il pleut des cordes. Heureusement que Mamie est là ! Elle, qui connait bien Gabriel, sait quoi faire pour lui remonter le moral. Un petit récit à raconter et à jouer par les parents. Une histoire qui prend vie grâce à une chouette marionnette pour une lecture pétillante. Le tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une première lecture très interactive dans un livre qu'il peut s'approprier.