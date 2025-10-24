Inscription
#Essais

Je suis au service de mes frères

Jean Villeminot

Un magnifique témoigne de diacre marié, père et grand père. Aux côtés de son épouse Geneviève, Jean traverse les défis de la vie conjugale, familiale et ecclésiale avec une foi inébranlable. De son ministère auprès des mourants aux innovations dans la préparation au mariage, en passant par l'accompagnement des prêtres et des personnes divorcées, son témoignage illustre une vision renouvelée de l'Eglise. Ce récit authentique explore les thèmes universels de l'amour, de la mort, du pardon et de la transformation personnelle, offrant un regard unique sur la façon dont la grâce divine peut illuminer une vie ordinaire et la transformer en témoignage extraordinaire de foi et d'espérance

Par Jean Villeminot
Chez Mame

|

Auteur

Jean Villeminot

Editeur

Mame

Genre

Témoins

Je suis au service de mes frères

Jean Villeminot

Paru le 15/01/2027

128 pages

Mame

15,90 €

9782728937974
