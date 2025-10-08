Inscription
#Album jeunesse

Sorcière miaou

Anne Kalicky, Emily Dove

ActuaLitté
Une nouvelle Bébête parfaite pour Halloween ! Sorcière Miaou n'a pas peur de la nuit. Elle se promène sans faire de bruit. Quand elle rentre à la maison, elle prépare des possions magiques dans son chaudron. C'est la fête cette nuit ! Sorcière Miaou est contente de recevoir ses amis. Un petit récit à raconter et à jouer par les parents. Une histoire qui prend vie grâce à une chouette marionnette pour une lecture pétillante et rigolote. Le tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une première lecture très interactive dans un livre qu'il peut s'approprier.

Par Anne Kalicky, Emily Dove
Chez Casterman

|

Auteur

Anne Kalicky, Emily Dove

Editeur

Casterman

Genre

Livres à toucher

Sorcière miaou

Emily Dove trad. Anne Kalicky

Paru le 08/10/2025

12 pages

Casterman

6,95 €

ActuaLitté
9782203292758
