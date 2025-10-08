Une nouvelle Bébête parfaite pour Halloween ! Sorcière Miaou n'a pas peur de la nuit. Elle se promène sans faire de bruit. Quand elle rentre à la maison, elle prépare des possions magiques dans son chaudron. C'est la fête cette nuit ! Sorcière Miaou est contente de recevoir ses amis. Un petit récit à raconter et à jouer par les parents. Une histoire qui prend vie grâce à une chouette marionnette pour une lecture pétillante et rigolote. Le tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une première lecture très interactive dans un livre qu'il peut s'approprier.