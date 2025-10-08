De l'incivilité au terrorisme

Notre société compte de plus en plus d'enfants, d'adolescents, et d'adultes capables des pires violences. Enseignants, éducateurs, policiers le disent avec inquiétude : les comportements violents sont plus fréquents, plus graves et plus précoces qu'autrefois - que ce soit en crèche, en maternelle, au collège, au lycée ou dans la rue. De fait, le passage à l'acte, de l'incivilité à la "radicalisation" , trouve le plus souvent son origine dans la petite enfance. Comment comprendre la violence, et répondre aux légitimes questions que, victimes du "politiquement correct" , nous osons à peine nous poser ? Démarche d'autant plus urgente, qu'il ne s'agit plus désormais d'excuser qui que ce soit, mais bien de prévenir la survenue d'une situation sociale incontrôlable. Maurice Berger, spécialiste internationalement reconnu dans ce domaine, expose ici d'une manière accessible à tous, l'état des connaissances sur ce sujet. Il propose des actions précises de prévention de la violence, ainsi qu'une prise en charge spécifique des sujets qui présentent ce comportement.