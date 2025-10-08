Atala - René - Les Aventures du dernier Abencérage

Vers 1725, un Français nommé René arrive en Louisiane. Il demande à être admis dans la tribu des Natchez, établie près du Mississippi, sur les rives duquel sont installés des colons européens. Un sachem aveugle, Chactas, accepte de le prendre pour fils et lui livre son histoire : son inconsolable passion pour Atala, puis ses voyages dans la France de Louis XIV et de Fénelon, ses interminables errances parmi les solitudes glacées du Labrador, son passage chez les Sioux du Canada, enfin son retour auprès des siens. Chateaubriand a toujours estimé qu'il appartenait à une "génération perdue" : celle qui a vu le rationalisme optimiste des Lumières se compromettre dans la faillite sanglante de la Terreur. Pour incarner ce retour moderne au tragique, le futur mémorialiste renouvelle la poétique du récit. Par la splendeur des images, par la beauté de leur lyrisme, par leur étrangeté onirique, ces trois "nouvelles" ne cesseront de projeter sur le XIX ? siècle leur éclat de diamant noir.