#Manga

Alya sometimes hides her feeling in russian Tome 4

Sunsunsun, Saho Tenamachi, Momoco

En tant que membre du conseil des élèves, Alya est censée jouer les médiatrices et résoudre un conflit qui oppose deux clubs de sport. Malheureusement, elle n'arrive pas à calmer les élèves et à dénouer la situation. Elle qui n'a jamais réussi à se rapprocher des autres désespère de parvenir à se faire entendre. "? S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi... ? " , murmure-t-elle en russe. C'est alors que la jeune fille, démunie, baisse la tête et que Masachika lui tend la main ? !

Chez Véga

Auteur

Sunsunsun, Saho Tenamachi, Momoco

Editeur

Véga

Genre

Shonen/garçon

Alya sometimes hides her feeling in russian Tome 4

Sunsunsun, Saho Tenamachi, Momoco

Paru le 24/10/2025

144 pages

Véga

8,35 €

9782379508080
