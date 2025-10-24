Alya sometimes hides her feeling in russian Tome 4

En tant que membre du conseil des élèves, Alya est censée jouer les médiatrices et résoudre un conflit qui oppose deux clubs de sport. Malheureusement, elle n'arrive pas à calmer les élèves et à dénouer la situation. Elle qui n'a jamais réussi à se rapprocher des autres désespère de parvenir à se faire entendre. "? S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi... ? " , murmure-t-elle en russe. C'est alors que la jeune fille, démunie, baisse la tête et que Masachika lui tend la main ? !