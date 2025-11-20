Une histoire de cinémas

Si l'Histoire du ciné vous était contée ? De la Chronophotographie au cinéma en relief, d'Agnès Varda à Jordan Peele, en passant par le Festival de Cannes, Hollywood, Walt Disney ou Alfred Hitchcock, découvrez 45 portraits de personnalités, lieux, événements ou inventions qui ont révolutionné le cinéma, de ses débuts à nos jours. A l'occasion des 130 ans de l'invention du Cinématographe par les frères Lumière, Mélanie Toubeau revient sur tous ces fi lms, artistes et instants qui ont changé la face du Septième Art, à tout jamais.