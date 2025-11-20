Inscription
#Beaux livres

Une histoire de cinémas

Mélanie Toubeau, Simon Delart

ActuaLitté
Si l'Histoire du ciné vous était contée ? De la Chronophotographie au cinéma en relief, d'Agnès Varda à Jordan Peele, en passant par le Festival de Cannes, Hollywood, Walt Disney ou Alfred Hitchcock, découvrez 45 portraits de personnalités, lieux, événements ou inventions qui ont révolutionné le cinéma, de ses débuts à nos jours. A l'occasion des 130 ans de l'invention du Cinématographe par les frères Lumière, Mélanie Toubeau revient sur tous ces fi lms, artistes et instants qui ont changé la face du Septième Art, à tout jamais.

Par Mélanie Toubeau, Simon Delart
Chez Webedia Books

|

Auteur

Mélanie Toubeau, Simon Delart

Editeur

Webedia Books

Genre

Histoire du cinéma

Retrouver tous les articles sur Une histoire de cinémas par Mélanie Toubeau, Simon Delart

Commenter ce livre

 

Une histoire de cinémas

Mélanie Toubeau

Paru le 20/11/2025

224 pages

Webedia Books

35,00 €

ActuaLitté
9782381841243
