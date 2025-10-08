Brève histoire de l'Inde

Vue d'ailleurs, l'Inde est une terre de légendes, qui fascine les voyageurs : le pays des fakirs, des éléphants combattants et des charmeurs de serpents a vu naître des sagesses à profusion, et l'Union indienne est le seul pays au monde qui a conservé le polythéisme. Mais la religion n'est pas tout. Goût prononcé pour les mathématiques, nationalisme linguistique, discriminations de caste, Bollywood ou encore yoga : l'Inde puise dans son passé pour se réinventer et nourrir le soft power qu'elle entend exercer. Anne Viguier explore ici sa longue fabrique culturelle et politique. Depuis 2014, l'Inde est gouvernée par un homme fort, Narendra Modi, qui entend hisser le pays à la hauteur de ses ambitions de superpuissance. Le pourra-t-il ?