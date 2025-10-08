Inscription
#Essais

Brève histoire de l'Inde

Anne Viguier

Vue d'ailleurs, l'Inde est une terre de légendes, qui fascine les voyageurs : le pays des fakirs, des éléphants combattants et des charmeurs de serpents a vu naître des sagesses à profusion, et l'Union indienne est le seul pays au monde qui a conservé le polythéisme. Mais la religion n'est pas tout. Goût prononcé pour les mathématiques, nationalisme linguistique, discriminations de caste, Bollywood ou encore yoga : l'Inde puise dans son passé pour se réinventer et nourrir le soft power qu'elle entend exercer. Anne Viguier explore ici sa longue fabrique culturelle et politique. Depuis 2014, l'Inde est gouvernée par un homme fort, Narendra Modi, qui entend hisser le pays à la hauteur de ses ambitions de superpuissance. Le pourra-t-il ?

Par Anne Viguier
Chez Flammarion

Auteur

Anne Viguier

Editeur

Flammarion

Genre

Inde

Brève histoire de l'Inde

Anne Viguier

Paru le 08/10/2025

288 pages

Flammarion

9,50 €

Scannez le code barre 9782080499066
9782080499066
