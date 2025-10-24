Aki et Haru Tome 2

Aki et Haru doivent faire face au plus grand défi de leur vie étudiante : se nourrir ! Heureusement pour ces deux colocataires, l'un aime cuisiner et l'autre adore manger. Un équilibre parfait ! Les petits plats de Aki apporte à Haru toute l'énergie dont il a besoin pour se concentrer sur ses études, tandis que l'enthousiame de Haru pour sa cuisine motive Aki à concocter des plats toujours meilleurs. La complicité qui semble les lier ne cesse d'étonner leurs amis. Laissez-vous tenter par cette tranche de vie rafraîchissante et pleine de saveurs ! - Une série feel-good appétissante entre deux étudiants adorables ! - Recettes simples et délicieuses incluses ! - Il paraît que le chemin du coeur passe par l'estomac ...